Захарова призвала НАТО заняться решением реальных глобальных задач вместо сдерживания России Фото: ТАСС

НАТО следует определиться, какие международные задачи альянс намерен решать, и сфокусироваться на реальных глобальных проблемах, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно и без России никуда не деться, или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания такими примитивными способами», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24», комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при НАТО.

Как отметила Захарова, Североатлантическому альянсу нужно решать проблемы, «а не заниматься каким-то непотребством».

Как писал сайт kp.ru, Североатлантический альянс решил сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.

В свою очередь Захарова назвала высылку российских дипломатов их представительства НАТО нелепой выходкой.