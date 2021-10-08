При столкновении поездов у Туниса пострадали более 30 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тунисе в результате столкновения двух поездов пострадали как минимум 30 человек. Об этом инциденте сообщает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.

Столкновение произошло в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны. Участниками происшествия стали пригородная электричка и поезд.

После происшествия все пострадавшие граждане были доставлены в медицинские учреждения, в том числе в травматологические пункты Бен-Аруса. Теперь все детали и причины случившегося будут выяснять специалисты.

Ранее сайт kp.ru писал, как в Бразилии, недалеко от Рио-де-Жанейро, произошла крупная авария. Пассажирский поезд сошел с рельсов. К счастью, обошлось без жертв, но при этом как минимум 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел недалеко от станции Деодору.