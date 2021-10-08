Умер Джордж Петерсон, американский бодибилдер и фаворит «Мистер Олимпия»

Умер Джордж Петерсон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орландо умер Джордж Петерсон (George Peterson) - легендарный американский бодибилдер. Он скончался в возрасте 37 лет.

Петерсон должен был принять участие в турнире "Мистер Олимпия", но за день до соревнований его нашли мертвым в своем номере в гостинице. Его считали фаворитом на победу в конкурсе. Об этом пишет Generation Iron.

Отмечается, что тренер спортсмена Джастин Миллер нашел Петерсона, когда тот лежал лицом вниз в своем гостиничном номере. До приезда служб экстренной помощи Миллер вместе с сотрудниками отеля пытались реанимировать Петерсон, но вернуть его к жизни у них так и не получилось. Причина смерти бодибилдер станет известна только после проведения вскрытия тела погибшего.

В этом году Петерсон готовился в пятый раз принять участие в турнире, основанном Арнольдом Шварценеггером. До этого момента он трижды выступал в дивизионе Classic Physique и один раз в 212 Olympia Showdown.