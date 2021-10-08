Минэкономразвития ожидает роста цен на непродовольственные товары до конца 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу 2021 года в России ожидается наиболее сильный рост цен на непродовольственные товары. Считается, что инфляция в данном секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год она составит 6,8%.

В эту категорию товаров входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%. Об этом говорится в прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития, который изучили "Известия".

Также на втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В ведомстве прогнозируют, что стоимость товаров из данной категории к завершению текущего года вырастет примерно на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года. А в среднем за год подорожание окажется еще более сильным - на 7%.