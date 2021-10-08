Опрос: 69% россиян предпочитают покупать жилье в новостройках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке. Об этом заявили 69% участников опроса, который провел онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».

31% респондентов склоняются к покупке вторичного жилья.

Среди тех, кто выбирает новостройки, больше трети (35%) делают выбор в пользу квартиры с чистовой отделкой.

30% выбирают предчистовой вариант, а 25% вовсе приобретают жилье без отделки.

7% выбирает черновой вариант, сообщает RT.

При этом 76% участников опроса выбирают жилье с ремонтом потому, что не хотят заниматься данными вопросами самостоятельно.

У 5% просто нет времени на решение данной задачи, а 2% уверены, что в доме, где застройщик провел чистовую отделку квартир, будет меньше шума.

3% выбирают вариант полностью готовый к заселению – с бытовой техникой и необходимой мебелью, так как уверены – это обойдется дешевле.

Причина, по которой большинство покупателей хотят заполучить почти готовое к проживанию жилье, связана с финансами. 7% уверены, что своими силами ремонт сделать обойдется дороже, нежели оплатить его застройщику.

Всего на вопросы отвечали 1500 человек.

А тем временем жилье стандарт-класса в России будут передавать покупателям сразу с мебелью. Минстрой и Минпромторг уже начали прорабатывать варианты мебелировки.

На сегодняшний день в таких квартирах должны быть лампочки, сантехника, мойка и плиты на кухне. Этот список хотят дополнить мебелью в ванной и встроенным шкафом в прихожей, сообщает Москва 24.

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Ранее в Росстате посчитали, как изменились цены на новостройки в старане во втором квартире 2021 года. Показатель добрался до отметки в 89 тысяч рублей, сообщает ФАН.