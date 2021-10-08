62% россиян толерантно относятся к ВИЧ-инфицированным коллегам

Спокойнее всего к инфекции относятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из сервиса SuperJob предоставили "Газете.ru" результаты опроса, в котором приняло участие 1600 человек из 417 населенных пунктов. Согласно исследованию, 62% россиян, узнав о ВИЧ статусе коллеги, продолжат вести себя с ним так же, как и раньше.

Ограничат контакты с заболевшим 14% респондентов, а 2% перестанут с ним общаться. Затруднились ответить 22% опрошенных. Отмечается, что женщины проявляют толерантность к заболевшим чаще, чем мужчины (66% против 57%)

Спокойнее всего на наличие инфекции у коллеги реагируют в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

По сравнению с аналогичным исследованием, проводимом в 2016 году, число толерантных россиян выросло на шесть процентных пунктов.

Ранее нобелевский лауреат, профессор из Южной Кореи Рае Квон Чунг рассказывал RT о новых доисторических вирусах, которые хранились в ледниках и пробудились в эпоху глобального потепления. Например, вспышка сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе в августе 2016 года произошла на фоне аномального потепления вплоть до 35 °C.