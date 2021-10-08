Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире8 октября 2021 11:23

Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Число травмированных увеличилось до 52 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поезд сошел с рельсов во время землетрясения

Поезд сошел с рельсов во время землетрясения

Фото: REUTERS

Среди пострадавших во время серьезного землетрясения в Японии нет граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию посольства РФ в Токио.

По последним сведениям, суммарное число травмированных в результате стихии выросло до 52 человек. У большинства из них легкие травмы: ушибы и ссадины. Однако несколько человек получили переломы из-за падения мебели или иных тяжелых предметов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 7 октября, на границе префектур Токио и Тиба произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила почти 6 баллов. Эксперты определили, что его очаг находился на глубине 80 километров.

В связи с этим власти временно полностью остановили работу метрополитена и скоростной железной дороги "Синкасэн". Сейчас движение на большинстве веток железной дороги и метро восстановлено.