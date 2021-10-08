Часть жилого дома обрушилась в Грузии

В Грузии обрушилась часть жилого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть жилого дома обрушилась в грузинском городе Батуми. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Работники спасательных служб выводят людей из-под обломков. Сейчас выясняются обстоятельства обрушения.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как спасатели пытаются разгрести обломки.

Ранее в многоквартирном доме в спальном районе Тбилиси Варкетили произошел взрыв газа. Вслед за этим в здании начался пожар. Взрыв произошел на шестом этаже девятиэтажного дома. Само здание почти не пострадало, но взрывной волной было выбито окно на седьмом этаже. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работают несколько пожарных бригад. Им удалось локализовать возгорание, уже ведутся работы по его полной ликвидации.