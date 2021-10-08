Китай призвал США опубликовать данные об инциденте с атомной подлодкой

МИД Китая призвал Соединенные Штаты опубликовать данные об инциденте с атомной подлодкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Пекин глубоко озабочен инцидентом с американской атомной подлодкой в международных водах.

Напомним, ранее появилась информация, что американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) стала участником столкновения с неизвестным объектом под водой. В ВМС США уточнили, что данный инцидент произошел 2 октября. Там также добавили, что сам корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии. Что касается ядерной установки, то в результате происшествия она не пострадала. Жизням членов экипажа подлодки ничего не угрожает. При столкновении субмарины с объектом более 10 человек подлодки получили легкие и средние травмы.

- Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлеченные в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях, в том числе сообщить точное место происшествия, цель этого похода, подробности о том, с чем столкнулась субмарина, имела ли место утечка радиации или был ли причинен вред окружающей среде, — сказал Лицзянь на пресс-конференции.