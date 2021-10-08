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Общество8 октября 2021 14:25

Нарколог дал совет, как выжить после отравления суррогатным алкоголем

Даже если человек выживет, последствия могут быть самыми плачевными
Елена АКИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Нарколог дал совет, как выжить после отравления суррогатным алкоголем

Нарколог дал совет, как выжить после отравления суррогатным алкоголем

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 17 человек. Старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров объяснил, может ли человек выжить после употребления такого спиртного.

Шансы есть, но только при условии, что доза была небольшой, а отравившийся не страдает никакими хроническими заболеваниями.

Чаще всего в основе суррогатов лежит метиловый спирт. Он несет смертельную угрозу для человека.

- Наш организм может перерабатывать только этиловый спирт. Любой другой для нас абсолютно смертелен практически в любых количествах, - комментирует нарколог NEWS.ru.

При употреблении такой жидкости нужно как можно скорее попасть в больницу, тогда у пострадавшего будет минимальный шанс на спасение.

- Но надо помнить, что возможности нашего организма не безграничны и этиловым спиртом можно отравиться до смерти. Все зависит от дозы, - заключил Гончаров.

Психиатр, нарколог Алексей Казанцев отметил, что если человек выживает после употребления такой продукции, то последствия могут быть страшными.

-Происходит поражение зрительного нерва, что может привести к полной слепоте. Даже от небольших доз контрафакта случаются судорожные припадки, возможен летальный исход, - отметил врач в беседе с "360".