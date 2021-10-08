Нарколог дал совет, как выжить после отравления суррогатным алкоголем Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 17 человек. Старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров объяснил, может ли человек выжить после употребления такого спиртного.

Шансы есть, но только при условии, что доза была небольшой, а отравившийся не страдает никакими хроническими заболеваниями.

Чаще всего в основе суррогатов лежит метиловый спирт. Он несет смертельную угрозу для человека.

- Наш организм может перерабатывать только этиловый спирт. Любой другой для нас абсолютно смертелен практически в любых количествах, - комментирует нарколог NEWS.ru.

При употреблении такой жидкости нужно как можно скорее попасть в больницу, тогда у пострадавшего будет минимальный шанс на спасение.

- Но надо помнить, что возможности нашего организма не безграничны и этиловым спиртом можно отравиться до смерти. Все зависит от дозы, - заключил Гончаров.

Психиатр, нарколог Алексей Казанцев отметил, что если человек выживает после употребления такой продукции, то последствия могут быть страшными.

-Происходит поражение зрительного нерва, что может привести к полной слепоте. Даже от небольших доз контрафакта случаются судорожные припадки, возможен летальный исход, - отметил врач в беседе с "360".