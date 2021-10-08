Поврежденная после столкновения атомная подлодка США прибыла на остров Гуам

На остров Гуам прибыла поврежденная атомная подлодка США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, поврежденная в результате столкновения с неизвестным объектом, прибыла на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Об сообщила газета The Guam Daily Post со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что у подводной лодки повреждена передняя часть корпуса. По факту произошедшего будет проведено расследование.

Эксперты полагают, что столкновение могло произойти из-за плохой акустики. Экипаж мог не заметить объект из-за шума течений или возможных шумов от многочисленных судов на водной поверхности.

Напомним, ранее появилась информация, что американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) стала участником столкновения с неизвестным объектом под водой. В ВМС США уточнили, что данный инцидент произошел 2 октября. Там также добавили, что сам корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии. Что касается ядерной установки, то в результате происшествия она не пострадала. Жизням членов экипажа подлодки ничего не угрожает. При столкновении субмарины с объектом более 10 человек подлодки получили легкие и средние травмы.