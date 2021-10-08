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Политика8 октября 2021 15:17

Путин: Мы не можем терять в ДТП столько людей, как при военных действиях

Снижение смертности на дорогах является результатом комплексной работы МВД и дорожников, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин поручил правительству РФ принять меры для снижения смертности в ДТП

Путин поручил правительству РФ принять меры для снижения смертности в ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ принять меры для снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – заявил глава государства на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Как отметил глава государства, снижение смертельных случаев на дорогах является результатом комплексной работы Министерства внутренних дел и дорожников. Он также подчеркнул, что в стране необходимо развивать санитарную авиацию и ускорить оказание первой медицинской помощи при ДТП. Кроме того, Путин поручил более ответственно заняться благоустройством дорожной инфраструктуры в регионах.

В свою очередь Хуснуллин сообщил, что в 2020 году план по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог был перевыполнен на 12%, а в этом году правительство по показателям укладки асфальта идет с опережением в 6%.