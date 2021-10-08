Путин: Мы не можем терять в ДТП столько людей, как при военных действиях

Путин поручил правительству РФ принять меры для снижения смертности в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ принять меры для снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – заявил глава государства на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Как отметил глава государства, снижение смертельных случаев на дорогах является результатом комплексной работы Министерства внутренних дел и дорожников. Он также подчеркнул, что в стране необходимо развивать санитарную авиацию и ускорить оказание первой медицинской помощи при ДТП. Кроме того, Путин поручил более ответственно заняться благоустройством дорожной инфраструктуры в регионах.

В свою очередь Хуснуллин сообщил, что в 2020 году план по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог был перевыполнен на 12%, а в этом году правительство по показателям укладки асфальта идет с опережением в 6%.