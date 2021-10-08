Ленинградская область закупит более 900 контейнеров для раздельного сбора отходов

Пилотный проект по раздельному сбору стекла и пластика в Ленинградской области был запущен в декабре 2020 года. Фото: пресс-служба правительства региона

Ленинградская область закупит более 900 цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Средства на их приобретение в рамках федеральной программы выделяет Правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В программе участвуют 46 российских регионов.

В конкурсном отборе на оснащение площадок ёмкостями для раздельного сбора коммунальных отходов участвуют поселения Волховского, Лужского, Кировского, Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тосненского, Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского муниципальных районов Ленинградской области, а также Сосновоборский городской округ. Специальные цветные контейнеры будут установлены на придомовых территориях.

Сейчас раздельный сбор пластика и стекла успешно внедрен на территории девяти муниципалитетов Ленинградской области. Во дворах расставлено более 500 пар контейнеров. Пилотный проект по раздельному сбору стекла и пластика, организованный при участии регионального оператора, стартовал в декабре 2020 года. В итоге к 1 сентября 2021 года жители Ленинградской области собрали и отправили на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика. По словам председателя регионального комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, жители активно включились в сортировку мусора и сами просят оснастить их дворы контейнерами для раздельного сбора.

- Необходимо отметить положительную динамику внедрения раздельного сбора стекла и пластика на территории Ленинградской области. Жители стали активнее и качественнее сортировать эти фракции, поступает всё больше обращений с просьбой установить специальные баки там, где их пока нет, - рассказала Анастасия Кузнецова. - Успешно выполняется принятый весной план-график расширения проекта раздельного сбора. Полученные средства из федерального бюджета - это более 5 миллионов рублей - позволят нам увеличить количество точек придомового сбора в тех районах, где проект уже реализуется, а также «подключить» новые.

Всего же правительство РФ выделило российским регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов 1 миллиард рублей. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, оперативное доведение средств до регионов и контроль за эффективностью их использования поручены Министерству природных ресурсов и экологии РФ, а также «Российскому экологическому оператору» (РЭО). Ранее для регионов было закуплено около 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. До 2024 года планируется приобрести еще 753 тысячи контейнеров.