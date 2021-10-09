Сын Игоря Талькова вышел защищать граффити с изображением отца в Санкт-Петербурге

Портрет Талькова появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте Фото: Лилия КОЗЛОВА

Сын Игоря Талькова вышел на защиту граффити с изображением певца в Санкт-Петербурге с дубинкой в руках, пообещав побить любого, кто попытается закрасить портрет отца. Видео этого момента Игорь Тальков-младший выложил на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, портрет легендарного певца появился на Литейном проспекте вечером 7 октября, его нарисовали на трансформаторной будке, которая принадлежит компании «Россети Ленэнерго». На следующий день, 8 октября, стало известно, что граффити решили закрасить, поскольку оно не было согласовано.

В компании пояснили, что «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке.

Позже стало известно, что друзья Талькова-младшего покрыли портрет музыканта антивандальным лаком, чтобы рисунок было сложнее закрасить. А сам Игорь заявил, готов делать все что угодно, лишь бы защитить память отца, в том числе и его изображение на стене трансформаторной будки.