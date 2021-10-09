Театр на Таганке и «Содружество актеров Таганки» снова объединились

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Театр «Содружество актеров Таганки» и Московский театр на Таганке после произошедшего около трех десятилетий назад раскола снова объединились в один коллектив, а их труппы выступили в одном спектакле «Земляничная поляна», премьера которого состоялась 30 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«За год моего руководства двумя театрами стало совершенно понятно, что наступило время собирать камни. Это очевидно показал успех премьеры спектакля “Земляничная поляна”, когда актеры некогда единой труппы вновь выходят на сцену вместе», - приводит сайт столичной мэрии слова директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой, которая с прошлого года возглавляет также и театр «Содружество актеров Таганки».

Она добавила, что артисты «не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом», обе труппы – «наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга».

Напомним, как писал сайт kp.ru, труппа Московского театра драмы и комедии на Таганке разделилась в 1993-м году. Ирина Апексимова всегда говорила, что «это самое логичное – вернуть единый театр, которым он был изначально».

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О том, что сегодня логично вернуть единый театр, которым он был изначально, популярная актриса рассказала на радио «Комсомольская правда» в программе Юрия Грымова «Культурный код» (подробности).