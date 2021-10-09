Минобороны показало, как будет выглядеть новая российская сверхлегкая ракета-носитель «Иркут»

Новую сверхлегкую ракету-носитель «Иркут» планируется запускать с космодрома Плесецк с 2024 года Фото: Министерство обороны РФ

В конце сентября стало известно, что «Роскосмос» разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой «Иркут», а теперь министерство обороны России показало, как она будет выглядеть.

Облик и технические характеристики новой российской сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут», которую в рамках этого проекта создают специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения (АО «ЦНИИмаш»), раскрываются в свежем номере научного журнала «Космическая техника и технологии» ракетно-космической корпорации «Энергия».

В статье говорится, что ракету планируется запускать с космодрома Плесецк с 2024 года. Предполагается, что космический носитель будет существовать в двух вариантах – одноразовом и многоразовом (с возможностью возвращения на крыльях).

Основные тактико-технические характеристики сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут» Фото: Министерство обороны РФ

Масса одноразового варианта ракеты, которая сможет будет составлять 23,6 тонны, в многоразового – 25 тонн. По задумке разработчиков, первый вариант «Иркута» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (200 километров) 584 килограмма груза, а на геостационарную орбиту – 84 килограмма, второй – 398 килограммов и 60 килограммов соответственно.