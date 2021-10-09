Более 50 человек погибли при опрокидывании катера в ДР Конго

При опрокидывании катера в ДР Конго погибли более 50 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 100 человек пострадали или погибли при опрокидывании катера на реке Конго на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на власти страны.

Инцидент произошел в ночь на 5 октября. Из реки извлекли 51 тело, еще 69 человек числятся пропавшими без вести. Представитель провинции Монгала Нестор Магбадо рассказал, что спасены 39 человек.

Власти ДР Конго объявили с 11 октября трехдневный траур в память о жертвах кораблекрушения.

Ранее недалеко от побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами, по меньшей мере 17 человек погибли. Судно с пассажирами следовало из Ливии. После крушения 160 человек удалось спасти. До этого у берегов Йемена обнаружили более 150 тел мигрантов после крушения лодки в море. По данным источника местного телеканала, мигранты направлялись из Африки в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Однако, приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась, а люди погибли.