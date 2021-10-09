Полиция Турции задержала шесть человек с российскими паспортами

В Турции задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая полиция задержала шесть иностранных граждан с паспортами Российской Федерации. Их подозревают в шпионаже. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По данным журналистов канала, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается.

Задержанные планировали нападение на иностранцев, чтобы получить секретные сведения.

Сообщается, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако пока неизвестно, являются документы настоящими или поддельными, уточнил телеканал.

В 2020 году в ходе крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Национальная полиция Испании задержала девять человек, среди них российские и болгарские граждане, перевозивших гашиш по морю на парусниках. В общей сложности было изъято 35 тонн гашиша. Как сообщают в правоохранительных органах Испании, в течение пяти дней в сентябре полицейские перехватили четыре парусника одной преступной группировки.