Полиция Турции задержала шесть человек с российскими паспортами

В Турции задержали шестерых иностранцев с паспортами РФ
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Турецкая полиция задержала шесть иностранных граждан с паспортами Российской Федерации. Их подозревают в шпионаже. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
По данным журналистов канала, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается.
Задержанные планировали нападение на иностранцев, чтобы получить секретные сведения.
Сообщается, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако пока неизвестно, являются документы настоящими или поддельными, уточнил телеканал.
В 2020 году в ходе крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Национальная полиция Испании задержала девять человек, среди них российские и болгарские граждане, перевозивших гашиш по морю на парусниках. В общей сложности было изъято 35 тонн гашиша. Как сообщают в правоохранительных органах Испании, в течение пяти дней в сентябре полицейские перехватили четыре парусника одной преступной группировки.