Против протестующих в Ницце применили слезоточивый газ

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Французская полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста, которые выразили недовольство санитарными антиковидными мерами. Инцидент произошел в субботу, 9 октября, в Ницце. Об этом сообщает городская газета Nice-Matin.
Правоохранительные органы объяснили применение спецсредств тем, что демонстранты попытались пройти по проспекту Жан-Медсен.
Так как пройти не давали, недовольные французы сменили планы и начали сидячий протест.
Отметим, что демонстрации проходят одновременно в нескольких городах Франции. Их участники выражают недовольство введением санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, а также при полетах и дальних поездках.