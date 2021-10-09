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В мире9 октября 2021 20:49

Против протестующих в Ницце применили слезоточивый газ

Участники демонстрации попытались выйти на проспект Жан-Медсен, но получили отпор от полиции
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Кадр из видео

Кадр из видео

Французская полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста, которые выразили недовольство санитарными антиковидными мерами. Инцидент произошел в субботу, 9 октября, в Ницце. Об этом сообщает городская газета Nice-Matin.

Правоохранительные органы объяснили применение спецсредств тем, что демонстранты попытались пройти по проспекту Жан-Медсен.

Так как пройти не давали, недовольные французы сменили планы и начали сидячий протест.

Отметим, что демонстрации проходят одновременно в нескольких городах Франции. Их участники выражают недовольство введением санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, а также при полетах и дальних поездках.

Митинг противников антиковидных мер в Ницце