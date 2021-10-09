СК начал проверку из-за гибели актера во время спектакля в Большом театре

Фото: Большой театр

Во время спектакля "Садко" в Большом театре упала декорация и насмерть придавила 37-летнего актера. ЧП произошло в субботу, 10 октября.

В связи с ЧП спектакль отменили, а на место происшествия вызвали полицейских и медиков. Попытки реанимировать человека успехом не увенчались. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Фото: Прокуратура Москвы

О случившемся на своей странице в Instagram рассказал журналист Павел Северинец.

"Спектакль закончился трагедией. Погиб актёр миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!", - написал Северинец. - Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля".

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова подтвердила РИА Новости сведения о гибели артиста. По ее словам, по факту происшествия следственные органы инициировали доследственную проверку.