WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Фото: REUTERS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, деятельность которой уже была приостановлена с начала прошлого года.

В опубликованном на сайте WADA пресс-релизе говорится, что Национальная антидопинговая лаборатория в Москве «не имеет права проводить любую работу, связанную с анализом образцов крови» спортсменов, но она может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ближайшие три недели (21 день).

Между тем, как писал сайт kp.ru, в России такое заявление Агентства вызвало удивление. Так, исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов назвал его странным, пояснив, что московская лаборатория «давным-давно не аккредитована и отозвана».

«Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб. Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего», - сказал он.

Михаил Буханов добавил, что по его мнению, «это какая-то ошибка».