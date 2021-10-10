Покушение на чиновников совершено в Йемене - взорван автомобиль

Взорвалась начиненная взрывчаткой машина Фото: REUTERS

Сильный взрыв прозвучал в йеменском Адене в воскресенье, 10 октября. На воздух взлетел заминированный автомобиль, который должен был нанести ущерб проходящей мимо автоколонне с местными чиновниками.

Взрыв произошел в районе ат-Тавахи на западе Адена. В автоколонне ехали, в частности, губернатор Алена Ахмед Лямляса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти, глава региона выжил. По данным Belqees TV, также в одном из автомобилей находился министр сельского хозяйства Йемена Ридван ар-Рубаи. Он тоже жив. Однако пострадали несколько военных, вероятно есть погибшие.

Как ранее писал сайт kp.ru, у берегов Йемена обнаружили более 150 тел мигрантов после крушения лодки в море. Мигранты направлялись из Африки в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась и люди погибли.