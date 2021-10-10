По факту ДТП с участием машины Ксении Собчак возбуждено уголовное дело

Телеведущая и журналист Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

По факту ДТП с участием машины телеведущей Ксении Собчак было возбуждено уголовное дело. В аварии погибла 35-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, с которым лоб в лоб столкнулся Mercedes журналистки.

О том, что на трассе между Адлером и Красной поляной произошло смертельное ДТП с машиной Ксении Собчак, сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. На данный момент силовики устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Источник kp.ru, пока не подтверждает, что Собчак вообще была на месте аварии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 40-летний водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого, предположительно, находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, медики, прибыв на место, смогли лишь констатировать ее смерть. Еще два человека из машины были госпитализированы. Собчак и ее водитель не пострадали. Ситуацию телеведущая пока никак не комментирует.