В Мексике неизвестные убили четверых полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 10 октября, неизвестные бандиты застрелили четверых мексиканских полицейских в городе Сакатекас, столице одноименного штата в центральной части Мексики. Об этом сообщило управление общественной безопасности штата на своей странице в Twitter, назвав убийство правоохранителей «трусливым нападением».

В сообщении говорится, что сотрудники служб безопасности глубоко скорбят из-за гибели четверых стражей порядка в результате «трусливого нападения», и обещают привлечь виновных к ответственности.

Отмечается, что преступники открыли огонь по полицейским рядом с футбольным полем, где в этот момент проходил турнир между детскими спортивными командами. Сведений о пострадавших среди юных футболистов и зрителей, которые собрались посмотреть на соревнования ребят, не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября сотрудники полиции Мексики обнаружили в штате Тамаулипас подпольный крематорий с человеческими останками. Правоохранительные органы вышли на это место во время поиска около 100 человек пропавших без вести на трассе между городами Монтеррей и Нуэво-Ларедо, – в основном, водителей грузовиков и таксистов.