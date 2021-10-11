Павел Дуров назвал соцсети переоцененными из-за "потока мусора" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров составил список недооцененных и переоцененных вещей.

Недооцененными он назвал сон, природу и одиночество. Эти вещи способствуют креативности, повышают интеллект, а также улучшают самочувствие, отметил Дуров.

Социальные сети Дуров назвал переоцененными, так как они "содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности.

Кроме того, основатель Telegram назвал большие города источниками загрязнений, а моду дорогой и ненужной. Также Дуров считает покупку недвижимости плохой инвестицией. Бизнесмен раскритиковал и советы от знаменитостей.

- Знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов, — написал Дуров.