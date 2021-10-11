Аналитики рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье

Эксперты считают, что стоимость квартир начнет падать одновременно с падением цен на стройматериалы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков в беседе с "Российской газетой" рассказал, что темпы роста цен на фоне изменений программы льготной ипотеки замедляются и в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать их существенный рост.

"Скорее всего рынок ждет или стагнация, или небольшой рост цен в связи с ростом себестоимости. При этом вероятно, что на горизонте одного-двух лет возможно появление низколиквидных квартир с хорошим дисконтом", - заявил он.

Управляющий партнер инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов считает, что стоимость квартир начнет падать одновременно с падением цен на стройматериалы, что даст застройщикам дополнительный стимул.

"Цены до конца года не покажут заметно негативной динамики, но некоторое охлаждение рынка может произойти. При этом если цены на недвижимость начнут падать, то, скорее всего, это будет происходить одновременно с падением цен на стройматериалы. Падение цен на стройматериалы сыграет позитивную роль для акций застройщиков, в то время как инвестиции в недвижимость напрямую никакого позитивного эффекта не почувствуют", - отметил эксперт.

Заведующая кафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина заметила, что сейчас спрос на недвижимость падает, поэтому можно ожидать стабилизации роста цен и даже их снижения.

"Если смотреть историческую динамику, то после резкого роста цен всегда наступает спад и постепенный рост. Но угадать, когда это произойдет, невозможно. В России сейчас есть регионы с падающими ценами и с растущими", - рассказала изданию доктор экономических наук.

Эксперты, опрошенные "Свободной прессой" считают, что новостройки могут подорожать за счет возможного изменения жилищных стандартов в стране. Мебельщики предлагают комплектовать самые дешёвые в стране новостройки всей необходимой мебелью: кухонным гарнитуром, мебелью для ванной и шкафами в прихожей.

Ранее "ФАН" сообщал, что средняя кадастровая стоимость жилья в Москве в 2022 году увеличится на 21,4%, до 181 рублей за квадратный метр. Отмечается, что вместе с повышением этого показателя налоговое бремя для москвичей также увеличится. Однако повышенный налог собственники квартир начнут платить только в 2023 году.