Опрос: каждый четвертый россиянин проведет ноябрьские праздники дома

В первую неделю ноября жители России смогут отдохнуть три дня подряд — с 4 по 6 ноября, а 3 ноября продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты из аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснили, что каждый четвертый россиянин проведет ноябрьские праздники за просмотром телевизора или чтением книг. Данные опроса имеются в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно исследованию, 23% опрошенных проведут праздники на работе, еще 19% отправятся в путешествие по России. Провести выходные на даче планируют 15% россиян, отправиться за границу семь процентов, поехать к родственникам - 6%. Четыре процента граждан проведут длительные выходные в походах по музеям, кино, выставкам и ресторанам.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. В первую неделю ноября жители России смогут отдохнуть три дня подряд — с 4 по 6 ноября, а 3 ноября продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

"В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник, 6 ноября, также будет выходным», - цитирует заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловеца РИАМО.

Ранее россиянам рассказали, куда можно отправиться на ноябрьские выходные. Сочи, Турция, Кипр – это самые популярные варианты, передает "Москва 24"