Губернатор Василий Орлов: «Ежемесячную поддержку из бюджета Амурской области получают более 40 молодых аграриев»

Амурская область поддерживает молодых специалистов-аграриев денежными выплатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Амурской области выделили 2,8 миллиона рублей на единовременные выплаты молодым аграриям. Средства предназначены для поддержки молодых специалистов, устроившихся на работу в сельскую местность. Этой суммы хватит на пособия для 19 амурчан. Выплата носит заявительных характер, и если за единовременной помощью обратиться более 19 человек, из бюджета будут выделены дополнительные средства.

Кроме того, еще 4,4 миллиона рублей в 2021 году было направлено на ежемесячные выплаты молодым специалистам из сельской местности.

- Ежемесячные выплаты получают свыше 40 молодых специалистов, приехавших работать в село, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Еще 11 жителей области с начала года получили единовременные выплаты, заявления от троих претендентов находятся на рассмотрении в министерстве сельского хозяйства. Работа в данном направлении будет продолжена. Делаем все возможное, чтобы привлечь в села квалифицированные кадры.

Чаще всего амурским сельхозпредприятиям требуются агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты и бухгалтеры. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными. Для получения «подъемных» выпускники аграрных специальностей должны трудоустроиться в течение трех месяцев с момента получения диплома и предоставить необходимые документы в минсельхоз Амурской области. Одно из важных условий получения выплат - специалист должен проработать в сельской местности не менее пяти лет.

Пособия для молодых аграриев, работающих и проживающих в селе, выделяются в рамках регионального закона «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области». Сейчас молодой специалист имеет право на единовременную материальную поддержку в размере 150 тысяч рублей либо на ежемесячное денежное пособие. Сотрудникам с высшим образованием каждый месяц перечисляют из бюджета по 7 тысяч рублей, сотрудникам со средним профессиональным образованием – 5 тысяч рублей.

В этом году губернатор Василий Орлов предложил увеличить суммы подъемных для молодых аграриев и дифференцировать их в зависимости от района проживания. Выпускник вуза или колледжа, отправившийся работать в северные районы области, сможет получить единовременно 800 тысяч рублей, в центральные – 400 тысяч рублей, в южные – 200 тысяч рублей. Поправки в закон будут рассмотрены Законодательным собранием региона.

В прошлом году за единовременными выплатами в региональное министерство сельского хозяйства обратились 10 молодых специалистов. На их поддержку из областного бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей. Ежемесячные пособия в 2020 году получали 75 человек, на них регион направил 3,8 миллиона рублей.