В Текстильщиках началась реконструкция пруда «Садки»

Фото предоставлено пресс-службой комплекса городского хозяйства г. Москвы.

В столичном районе Текстильщики началась реконструкция пруда «Садки». Водоем очистят от ила и мусора, укрепят и благоустроят его берега. Сейчас рабочие приступили к к очистке дна водоёма от иловых отложений, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

- Работы проводим при помощи специальной землесосной установки. Она рыхлит и смешивает с водой утрамбованный иловый слой. Затем машина перекачивает по трубам всю массу на установки по обезвоживанию илового осадка, - говорится в сообщении.

После очистки водоема начнутся работы по укреплению береговой полосы и подводных откосов пруда. В водоеме будет создано биоплато: в пруду высадят растения, препятствующие цветению воды. Кроме того, густая растительность послужит укрытием для населяющих пруд рыб и водоплавающих птиц.

Фото предоставлено пресс-службой комплекса городского хозяйства г. Москвы.

Планируется, что основные работы по реконструкции пруда будут завершены уже в этом году. В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства займутся благоустройством береговой линии. Список водоемов, подлежащих благоустройству и реконструкции, составляется ежегодно с учетом мнения горожан.

Пруд «Садки» около станции метро «Текстильщики» и Люблинской улицы является одной из главных достопримечательностей ЮВАО. Ранее водоем был частью поместья, построенного в XVIII веке графом Алексеем Орловым-Чесменским. Впервые пруд «Садки» упоминается еще в летописях XII века как часть каскада на реке Коломенке. Его название происходит от слова «сажать» (или заводить рыбу), что типично для водоемов, созданных специально для разведения рыбы.