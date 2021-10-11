Умерла Светлана Мизери, народная артистка РСФСР Василий Малышев/РИА «Новости»

Советская и российская актриса театра и телевидения Светлана Мизери умерла в возрасте 88 лет.

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светлана Мизери», – сообщается на сайте Московского драматического театра «Сопричастность».

Светлана Мизери родилась 4 сентября 1933 года в Москве. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ, в том же году поступила в труппу Художественного театра, где дебютировала в роли Нади. Через год Мизери перешла в театр «Современник», а через три года – в театр имени Маяковского, в котором служила до 1980 года. В театре «Сопричастность» начала работать в 1990 году.

Мизери известна по таким работам, как «Трамвай «Желание», «Оптимистическая трагедия» и «Таланты и поклонники».