Когда инвестиции в здоровье не только полезны

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Заниматься спортом сейчас модно. Если судить по лентам социальных сетей, чуть ли не каждый второй готовится к марафону, лезет в горы и выкладывает фото из фитнес-центра. При этом кто-то худеет, кто-то просто поддерживает форму, а кто-то ставит амбициозные цели. Во всех случаях траты на спорт и активный отдых получаются приличные. Но появился способ, как сделать их более выгодными — не только для внешнего вида.

Банк «Открытие» представил новую дебетовую карту Opencard Active. Она предназначена для людей, которые любят спорт, путешествия и активный отдых. С этой картой можно получить кэшбэк до 5,5% за покупки в категории «Спорт» и до 2,5% на все остальные покупки, а также скидки до 10% от партнеров в спортивных магазинах и фитнес-клубах и до 20% - на отели и билеты на travel.open.ru.

Более того, бесплатный «Активный помощник» подберет билеты на спортивные мероприятия, поможет зарегистрироваться на забег, предложит варианты активного отдыха, направит в лучшие рестораны и магазины здорового питания, предоставит медицинские консультации. Стоимость оформления карты составляет 1000 рублей, но ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока действия.

- Наша новая карта - для свободных активных людей, которым сложно жить без спорта и путешествий. Им больше не нужно искать отдельные скидки в ритейле и бронировать туры по спецпредложениям. OpencardActive дает возможность получать ощутимый возврат инвестиций в свое здоровье и кешбэк за эмоции и впечатления. Надеемся, что наша новая карта станет дополнительным стимулом для новых свершений, - отмечает Яна Тимофеева, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Кстати, если вы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, при оформлении карты с доставкой на дом до 31 декабря, можно получить в подарок от банка бафф (шарф-бандану) для занятий спортом. Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.