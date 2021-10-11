Додон: Молдавия упустила шанс выгодного контракта с «Газпромом»

Молдавия упустила шанс выгодного контракта с «Газпромом», заявил экс-президент страны Фото: REUTERS

Власти Молдавии упустили шанс заключить выгодный контракт на поставки газа с Россией, заявил бывший президент республики Игорь Додон.

«Правительство начало переговоры с «Газпромом» слишком поздно. Из-за этого мы закупаем сейчас газ по рыночной в пределах 700-800 долларов за тысячу кубометров», – сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Додона, Молдавию ожидает «суровая зима» из-за несвоевременных действий правительства. Как заявил Додон, высокие цены на газ спровоцируют рост цен и на другие товары. Он отметил, что «если бы удалось своевременно продлить этот контракт, то Молдавия получила бы газ в 4-м квартале 2021 года по цене не выше 250 долларов, что в три раза дешевле».

Как писал сайт kp.ru, контракт на поставки газа между компанией «Газпром» и Молдавией продлен до конца октября 2021 года.