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Недвижимость12 октября 2021 0:21

Риэлторы спрогнозировали, как будут меняться цены на недвижимость до конца 2021 года

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году "вторичка" станет более привлекательна для покупателей
Елена АКИМОВА
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Риэлторы спрогнозировали, как будут меняться цены на недвижимость до конца 2021 года

Риэлторы спрогнозировали, как будут меняться цены на недвижимость до конца 2021 года

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стоимость квадратного метра в России выросла на треть за год. Основным драйвером роста стала льготная ипотеке. Но сейчас основная сумма, которая была заложена на программу, уже израсходовала. Как дальше поведет себя рынок, ответили эксперты.

В Минстрое склонны полагать, что цены на жилую недвижимость стабилизируются только к началу следующего года.

- Цены зависят от баланса спроса и предложения. В некоторых крупных городах мы зафиксировали отрицательную месячную динамику изменения цен. В Омске ценник на недвижимость снизился на 1,5%, в Челябинске на 1%, в Перми на 0,6%, в Уфе на 0,4%, — рассказал NEWS.ru руководитель центра новостроек риэлторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Специалист отмечает, что в целом рынок жилья начинает остывать.

Если до сентября «первичка» дорожала на 1,5–2% в месяц, то в сентябре она прибавила в цене всего 0,77%.

Тем не менее, ждать серьезных перемен до конца 2021-го и в 2022 году вряд ли стоит. А если ЦБ продолжит увеличивать ключевую ставку, то ипотека для многих россиян окажется недоступна.

За счет снижения спроса цены на новостройки могут упасть на 5-10%. Но риэлтор не исключает, что снижение произойдет не только за счет спроса, но и за счет метража недвижимости.

Сейчас выгоднее строить не комфортное жилье с высоким ценником, а дешевое и малометражное, которое не так давно вновь стало популярным и пользуется спросом у семей со средним достатком, согласен эксперт по недвижимости, основатель агентства недвижимости Ярослав Кобаладзе.

Он уверен, что востребованные объекты в новостройках дешеветь не будут. А вот цена квадратного метра а вторичке пойдет вниз. В некоторых регионах она уже упала на 6%, сообщает ФАН.

- Цены на «новострой» становятся выше, чем на уже готовый для проживания и сдачи в аренду вариант со вторичкой, — подчеркнул Кобаладзе.

Риэлторы так же отмечают еще одну тенденцию на рынке: покупатели жилья в новостройках все чаще стали прибегать к услуге трейд-ин — приобретению новых квартир с зачетом стоимости старых. С 2019 года спрос на такую услугу вырос на 15%, пишет газета "Известия".