Умерла Ирина Кебадзе, жена звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе

С женой Вахтанг Кикабидзе прожил более полувека Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 11 октября умерла жена известного певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе. С Ириной Кебадзе актер прожил более полувека и вырастил двоих детей. Об этом рассказал директор артиста Олег Толмачев.

-Ирина Григорьевна умерла сегодня. Долгое время она болела, — сообщил Толмачев Пятому каналу.

Собеседник издания отметил, что Ирина Кебадзе скончалась не от коронавируса. Она страдала от иных недугов.

Незадолго до ее смерти Вахтанг Кикабидзе вернулся с гастролей.

Супруги прожили вместе более полувека и воспитали двоих детей. Они познакомились в 1956 году в Будапеште. Сам актер после рассказывал, что в этот день убили президента США Джона Кеннеди на улицах было волнение.

В этой людской суете Кикабидзе увидел девушку с огромными перепуганными глазами. Это была Ирина Кебадзе — в то время она была прима-балерина Тбилисского академического оперного театра .

Через несколько дней пара расписалась и Кикабидзе удочерил дочку Ирины от первого брака. В браке родился общий сын Константин, который стал художником и сейчас живет в Канаде.

Вахтангу Кикабидзе сейчас 83 года. Летом 2021 года его заметили на съемочной площадке седьмого сезона сериала «Сваты». Не исключено, что он сыграет эпизодическую роль в популярном сериале, сообщает телеканал "360".

Помимо творческой деятельности актер занимается политикой. Грузинский певец и актер стал первым номером в партийном списке партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», сообщает газета "Известия".