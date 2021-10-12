Умерла Ирина Кебадзе, жена звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе

С женой Вахтанг Кикабидзе прожил более полувека
Фото: Евгения ГУСЕВА
Вечером 11 октября умерла жена известного певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе. С Ириной Кебадзе актер прожил более полувека и вырастил двоих детей. Об этом рассказал директор артиста Олег Толмачев.
-Ирина Григорьевна умерла сегодня. Долгое время она болела, — сообщил Толмачев Пятому каналу.
Собеседник издания отметил, что Ирина Кебадзе скончалась не от коронавируса. Она страдала от иных недугов.
Незадолго до ее смерти Вахтанг Кикабидзе вернулся с гастролей.
Супруги прожили вместе более полувека и воспитали двоих детей. Они познакомились в 1956 году в Будапеште. Сам актер после рассказывал, что в этот день убили президента США Джона Кеннеди на улицах было волнение.
В этой людской суете Кикабидзе увидел девушку с огромными перепуганными глазами. Это была Ирина Кебадзе — в то время она была прима-балерина Тбилисского академического оперного театра .
Через несколько дней пара расписалась и Кикабидзе удочерил дочку Ирины от первого брака. В браке родился общий сын Константин, который стал художником и сейчас живет в Канаде.
Вахтангу Кикабидзе сейчас 83 года. Летом 2021 года его заметили на съемочной площадке седьмого сезона сериала «Сваты». Не исключено, что он сыграет эпизодическую роль в популярном сериале, сообщает телеканал "360".
Помимо творческой деятельности актер занимается политикой. Грузинский певец и актер стал первым номером в партийном списке партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», сообщает газета "Известия".