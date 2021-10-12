Директор казанской школы, где произошла стрельба, не признала вину в халатности

Директор школы в Казани, где произошла стрельба, не признала вину в халатности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор 175-й гимназии в Казани, где в мае 2021 года произошла стрельба, Амина Валеева не признала вину по уголовному делу о халатности. Об этом рассказал ее адвокат Руслан Нагиев.

- Ее позиция по предъявленному обвинению - она полностью отрицает. <…> Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия (с ее участием), — цитирует юриста ТАСС.

Нагиев также сообщил, что родители школьников и выпускников школы направили письмо на имя президента России Владимира Путина и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в защиту Валеевой. Он также отметил, что Валеева не занимается каким-либо сбором средств, информацию об этом распространяют мошенники.

Напомним, что 11 мая 2021 года студент с автоматом пришел в здание школы в Казани и расстрелял детей и учителей. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь школьников и две учительницы, больше 20 человек в больнице. Дети прыгали из окон, спасаясь от нападавшего в панике. Позже выяснилось, что студент 4 курса к своему "путешествию" готовился: он купил оружие почти сразу после того, как его отчислили из вуза, создал телеграм-канал, где обещал со всеми расправиться.