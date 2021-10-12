Умер Владимир Маркин, бывший официальный представитель СК РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

На 65-м году жизни умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что благодаря прогрессивным взглядом Маркина СК удалось выстроить конструктивные отношения со СМИ, что стало новым опытом для ведомства. Работа Маркина помогла укрепить доверие россиян и разрушить стереотип об изолированности госорганов.

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Пост руководителя Управления взаимодействия со СМИ занял в 2011 году. В 2016 году стал первым заместителем генерального директора ПАО "РусГидро".