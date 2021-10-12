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Политика12 октября 2021 10:12

Госдума восьмого созыва начала работу

Открыла заседание Валентина Терешкова
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдума восьмого созыва начала работу

Госдума восьмого созыва начала работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума восьмого созыва начала первое пленарное заседание.

Открыла заседание представитель фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова. После нее слово дадут представителям всех прошедших в нижнюю палату парламента партий, а затем будут рассмотрены вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов Госдумы, внесении изменений в регламент и о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию, сказано на сайте ГД.

Кроме того, на заседании будут избраны председатель Госдумы, его заместители и утверждены составы комитетов и комиссий.

Сайт kp.ru писал, что в нижнюю палату парламента уже внесено около 200 законопроектов, которые новым депутатам предстоит рассмотреть, часть из них – в осеннюю сессию, и о самых ожидаемых законах, которые могут быть приняты депутатами.

Терешкова в кресле председателя открыла первое заседание ГосДумы