Россия рискует потерять крупнейший рынок боеприпасов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия рискует потерять крупнейший рынок сбыта боеприпасов из-за новых санкций Соединенных Штатов.

Как пишет РБК, ежегодные поставки российских боеприпасов составляет в среднем более 100 миллионов долларов. В прошлом году российские производители отправили в США оружия на 114 миллионов долларов, общая доля России в оружейном импорте Соединенных Штатов составляет 21%.

Новые санкции Вашингтона предполагают контроль за химическим и биологическим оружием, в частности за импортом стрелкового оружия и боеприпасов. Они вступили в силу 7 сентября 2021.

Тем временем в США подготовили новые санкции против граждан России. 22 сентября 2021 комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, виновных в причастности к нарушениям прав человека.