Автоэксперт прокомментировал ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде

Егор Васильев отметил, что в обществе растет напряжение, связанное с неприятием пьяного вождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе в "Российской газетой" заявил, что ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде найдет положительный отклик в обществе.

"В состоянии опьянения человек не только не может адекватно мыслить. У него катастрофически снижается скорость реакции. Так что люди, которые позволяют себе нетрезвое вождение, по сути убийцы - они не должны допускаться до управления автомобилем и любым мобильным объектом, способным нанести ущерб окружающим", - рассказал специалист.

Васильев также отметил, что в обществе растет напряжение, связанное с неприятием пьяного вождения. По его словам, это заметно по тому, какой резонанс получают пьяные аварии, причём не только с медийными личностями.

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов инициативу не оценил. Он считает, что увеличение штрафов за пьяную езду до 300-500 тысяч рублей не приведет к уменьшению числа ДТП, а только вгонит некоторых россиян в долги.

"Мне кажется, это уже перебор. Потому что если обратимся к ценообразованию и посмотрим, какая зарплата в большей части России, то поймем, что 300-500 тысяч — это человеку, который получает 30 тысяч, работать год, не есть и не пить, чтобы выплатить этот штраф", - цитирует Славнова телеканал "360".

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил разработать законопроект, согласно которому будут ужесточать уголовную ответственность за пьяное вождение и пожизненно лишать россиян водительских прав.

Отмечается, что лишать будут не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть огнестрельным оружием, передает РИАМО.