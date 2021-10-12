Синоптик Паршина предупредила москвичей о "дождливом циклоне"

Начиная с 13 октября 2021 года в столичном регионе начнутся дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала "Российской газете" о смене погоды в центре европейской части России. Она сообщила. что в Россию приходит "дождливый циклон", который сменит антициклон, сохранявший сухую и ясную погоду.

Начиная с 13 октября 2021 года в столичном регионе начнутся дожди. Ночная температура будет составлять от четырех до шести градусов тепла, днем от плюс 9 до 13 градусов. В пятницу облачно, небольшой дождь, ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 5-10 градусов.

В выходные сохранится облачная погода с прояснениями, ночью до +5, днем - 6-11 тепла.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в пятницу и субботу интенсивность дождя уменьшится.

"Облачность и ветер будут напоминать, что все-таки это настоящая хмурая ветреная осень", - цитирует синоптика "Москва 24".