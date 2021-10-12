В Москве ожидается заморозка цен на жилье

С начала года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 10 процентов, а на первичном рынке в 2,5 раза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Агентство инвестиций в недвижимость Москвы" сообщило, что до конца 2021 года на рынке жилья будет наблюдаться заморозка цен. Отмечается, если застройщики выдержат сокращение спроса и удержат стоимость "квадрата", можно будет ожидать подъема и вторичного рынка. Материал есть в распоряжении Lenta.ru.

По мнению аналитиков, негативным сценарием можно будет считать рост цен на пять процентов за 2022 год, позитивным - на 10%.

"Говоря о 2022 годе, стоит увязать прогноз с покупательской способностью. Если возможности людей не будут расти, то значительного роста цен не будет.", - заявили в компании.

Агентство сообщило, что с начала 2021 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 10%, а на первичном рынке - в 2,5 раза.

ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" заявлял о том, что кадастровая стоимость недвижимости в столице выросла на 20%. Соответственно, вместе с ростом этого показателя повысятся и налоги. По закону максимальная ставка имущественного налога — 0,1% от кадастровой стоимости, но она увеличивается втрое, если недвижимость дорогая.

Если вы не согласны с кадастровой стоимостью своего жилья, её можно и оспорить, ведь государственная оценка проводится массовым методом. Оценщики и кадастровые инженеры не ходят по квартирам, чтобы оценить конкретный объект, они оперируют специальными шаблонами и методиками, - заявил Life.ru председатель коллегии адвокатов "Сухарев и партнёры" Никита Сухарев.

Ранее в Минстрое заявили, что баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в крупных городах стабилизируется к середине 2022 года, передает "Свободная пресса".