Житель Санкт-Петербурга взял потребительский кредит на убийство бывшей жены

Для задержания преступника полиции пришлось инсценировать убийство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Петербуржец взял потребительский кредит в банке в один миллион рублей на убийство своей бывшей жены. Об этом сообщает spb.kp.ru.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, когда пытался передать киллеру деньги.

– Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены. Для этого он взял кредит в миллион рублей, - сообщил "Комсомольской правде-Петербург" источник.

Для задержания злоумышленника полиция провела спецоперацию – инсценировала убийство бывшей жены заказчика – ей нарисовали раны и сфотографировали в багажнике.

В результате спецоперации никто не пострадал.