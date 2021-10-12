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Общество12 октября 2021 13:53

Житель Санкт-Петербурга взял потребительский кредит на убийство бывшей жены

О готовящемся убийстве в полицию заявил сам киллер
Юлия Хвощ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Для задержания преступника полиции пришлось инсценировать убийство

Для задержания преступника полиции пришлось инсценировать убийство

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Петербуржец взял потребительский кредит в банке в один миллион рублей на убийство своей бывшей жены. Об этом сообщает spb.kp.ru.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, когда пытался передать киллеру деньги.

– Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены. Для этого он взял кредит в миллион рублей, - сообщил "Комсомольской правде-Петербург" источник.

Для задержания злоумышленника полиция провела спецоперацию – инсценировала убийство бывшей жены заказчика – ей нарисовали раны и сфотографировали в багажнике.

В результате спецоперации никто не пострадал.