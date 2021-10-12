Собчак провела три часа на допросе в МВД по делу о смертельной аварии

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Ксения Собчак провела три часа на допросе в МВД. Журналистка общалась со следователем в качестве свидетеля по делу о ДТП, которое случилось 9 октября Краснодарском крае - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщила Собчак в своем Телеграм-канале.

"Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей", - описала допрос телеведущая.

Собчак отметила, что находится на связи с пострадавшими. Это водитель и пассажир автомобиля, в который врезался водитель телеведущей. Еще одна пассажирка той машины скончалась на месте ДТП.

Как ранее писал сайт kp.ru, водитель Олег Цой, перевозивший Ксению Собчак, предварительно признал свою вину в ДТП. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.