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Общество12 октября 2021 17:43

Собчак провела три часа на допросе в МВД по делу о смертельной аварии

Телеведущая давала показания по делу о ДТП, участницей которого она стала
Наталья Смирнова
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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Ксения Собчак провела три часа на допросе в МВД. Журналистка общалась со следователем в качестве свидетеля по делу о ДТП, которое случилось 9 октября Краснодарском крае - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщила Собчак в своем Телеграм-канале.

"Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей", - описала допрос телеведущая.

Собчак отметила, что находится на связи с пострадавшими. Это водитель и пассажир автомобиля, в который врезался водитель телеведущей. Еще одна пассажирка той машины скончалась на месте ДТП.

Как ранее писал сайт kp.ru, водитель Олег Цой, перевозивший Ксению Собчак, предварительно признал свою вину в ДТП. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.

Смертельное ДТП Ксении Собчак
Мерседес вез телеведущую в аэропорт после корпоратива в Сочи. Собчак утверждает, что не торопила водителя, но он выехал на встречку. У телеведущей сотрясение и ушибы. Она в ужасе от того, что погибла женщина. У 35-летней тренера по растяжке и медитации осталась 6-летняя дочь