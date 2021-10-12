Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика12 октября 2021 17:50

Путин назначил Анатолия Серышева полпредом президента в Сибирском Федеральном округе

Указ главы государства вступает в силу с 12 октября 2021 года
Наталья Смирнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в опубликованном документе.

Указ вступает в силу со дня подписания - 12 октября 2021 года.

Напомним, что с 2018 года Анатолий Серышев занимал пост помощником президента. Он курировал кадровые вопросы силового блока - отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области.