В Алуште мужчина мстил бывшей жене за развод: увез четырехлетнего сына в лес и пытался сжечь

У четырехлетнего мальчика ожоги по всему телу - отец взорвал рядом с ним газовый баллон, чтобы отомстить бывшей жене за развод. Фото: Инстаграм Эдие Девлетовой.

Чтобы отомстить бывшей жене за развод, мужчина из Алушты увез четырехлетнего сына в лес и взорвал рядом с ним газовый баллон. О том, что произошло дальше, корреспонденту КП-Крым рассказала мать ребенка Эдие Девлетова.

По словам женщины, ее муж был домашним тираном, и ей часто приходилось терпеть угрозы и избиения. Когда 4 октября бывший муж ворвался к ней в квартиру и забрал четырехлетнего сына, мужчина запугивал ее, утверждая, что отвезет ребенка в лес и взорвет газовый баллон. Так он потом и сделал. Мальчик чудом выжил, у него ожоги по всему телу.

Девлетова уверяет, что бывший муж и его родственники двое суток не вызывали к ребенку медиков, хотя мальчик мучился от сильной боли.

- В январе месяце «папаша» чуть не убил старшего сына, угрожая, что они сбросятся со скалы, а затем совершил сильнейшую аварию в очень пьяном состоянии с сыном (также украв его), - рассказала КП-Крым Эдие.

Сейчас ребенок в больнице, у него по всему телу ожоги, но угрозы жизни и здоровью нет, а отцом занимаются правоохранительные органы.

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