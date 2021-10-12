Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой заявил, что его дочери угрожают сломать руки

Девятилетняя вундеркинд Алиса Теплякова. Фото: Первый канал

Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой рассказал о травле дочери. По словам Евгения Теплякова, в адрес девочки поступают угрозы, а в его - оскорбления.

"У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. <...> Мы даже не можем обращаться в полицию, потому что их (недоброжелателей, - прим. ред.) слишком много", - рассказал Тепляков в интервью "Москва-24".

По его словам, семья также хранит скриншоты комментариев, где студенты предлагают "вышвырнуть" Алису из университета, а ее отца "отправить в психушку".

Отец семейства отметил, что в самом вузе к девочке относятся хорошо. Несмотря на то, что изучение психологии подразумевает знакомство с рядом дисциплин, которые поднимают темы пола, Евгений Тепляков не считает, что это будет проблемой для дочери. По его словам, такие вещи будут изучаться на спецкурсе по выбору, а для студентов в общей массе будут рассказывать только разрешенные вещи.

Как ранее писал сайт kp.ru, юная москвичка Алиса Теплякова учится на психфаке МГУ всего второй месяц, но постоянно оказывается в центре скандальных ситуаций, которые провоцирует ее отец. Эксперты опасаются, что девятилетний вундеркинд закончит срывом.