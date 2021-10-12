Росфинмониторинг предложил временно блокировать счета россиян по решению МВД и ФСБ

Блокировку счета свыше 10 дней должен одобрить суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росфинмониторинг предложил внести поправки в несколько российских законов, чтобы разрешить внесудебную блокировку операций по банковским счетам и картам россиян на срок до 10 дней. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что решение о блокировке будут принимать руководители Росфинмониторинга, МВД или ФСБ в "нетерпящих отлагательства случаях". К таковым предлагают относить подозрения, что деньги используются для финансирования террористической и экстремистской деятельности, незаконного оборота наркотиков и в некоторых других случаях.

Если ведомства захотят продлить срок блокировки счетов свыше 10 дней, сделать это можно будет только на основании решения суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, оружие в России предлагают выдавать только с одобрения ФСБ. Такой законопроект разработали в Росгвардии.