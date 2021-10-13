Россиянам напомнили о четырех выходных подряд в ноябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2021 года россияне смогут отдохнуть четыре для подряд. Это связано с тем, что 4 ноября в стране празднуется День народного единства, который выпадает на четверг.

После, пятница, 5 ноября становится нерабочей, а за ней следуют выходные дни - суббота и воскресенье. При этом 3 ноября для граждан будет коротким рабочим днем.

- В статье 95 Трудового кодекса РФ говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Что же касается последнего месяца в этом году - декабря, то это явно один из немногих месяцев, котором нет государственных праздников. Но значимые даты все же имеются. В самом начале зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 9 декабря — День Героев Отечества. Затем 12 декабря - День Конституции РФ, а 25 декабря отмечают Рождество западные христиане.