Боррель заявил, что контракт Венгрии и "Газпрома" не нарушает законы Евросоюза

Боррель не видит ничего противозаконного в долгосрочном контракте Венгрии с "Газпромом" Фото: REUTERS

Долгосрочный контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку российского газа не идет вразрез с законодательством Европейского союза (ЕС), заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству Reuters.

"Страны ЕС могут свободно заключать двусторонние соглашения, - отметил Боррель. - Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством".

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступило в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.

Это вызвало бурное негодование у киевских чиновников, которые решили пожаловаться в Еврокомиссию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал такие планы Украины вмешательством во внутренние дела страны.