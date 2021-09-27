МИД Венгрии раскритиковал Украину за планы пожаловаться в ЕК на контракт с "Газпромом"

В Венгрии раскритиковали Украину за планы пожаловаться в ЕК на контракт с "Газпромом" Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством во внутренние дела страны планы Украины обратиться в Еврокомиссию с просьбой оценить российско-венгерский контракт на поставку газа.

- Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды, — сказал министр на пресс-конференции после подписания договора.

Обеспечение венгров теплом зимой не имеет отношения ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям, отметил Сийярто. Подписания контракта с Россией — это вопрос энергетики и нацбезопасности, а не политики, подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон заявил, что Киев видит риски полной остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины после заключенного контракта на поставки голубого топлива между Будапештом и "Газпромом". Макогон заявил, что как только у "Газпрома" появилась техническая возможность обойти транзит газа через Украину, он сразу же пустил его по своим собственным транзитным газопроводам.